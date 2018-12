Erwin Harmes kan even niet lopen door aanvaring met pan spaghetti

De voet van hardloper Erwin Harmes na de aanvaring met een pan spaghetti (foto: Erwin Harmes)

Naar eigen zeggen schreeuwde hij het uit van de pijn toen het gebeurde. Hij heeft de voet meteen gekoeld met lauw water en de schade valt mee, maar met zulke blaren op zijn voet kan hij voorlopig even geen wedstrijden lopen. "Dat is balen natuurlijk!"

Rust houden

De komende twee weken moet hij even rust houden, maar volgens de doktoren moet Harmes daarna wel weer volledig herstellen van zijn aanvaring met het spaghetti-kookvocht. "Gelukkig had ik dit niet voor de marathon, want ik had natuurlijk zondag de marathon van Spijkenisse. En als dit vóór die marathon was gebeurd dan had ik er wel echt van gebaald." Harmes kwam in Spijkenisse als eerste over de streep.

Erwin Harmes wint de 13e Spijkenisse Spark Marathon (foto: Iwan Oprins)

"Toen het net was gebeurd dacht ik even: daar gaat mijn hardloopcarrière. Dat blijkt nu wel mee te vallen, maar het schiet op zo'n moment wel even door je hoofd", vertelt Harmes bij Zeeland wordt wakker.

Erwin Harmes over ongelukje met pan spaghetti