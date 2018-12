Drie Zeeuwen naar kwartfinale KNVB-beker

(foto: Orange Pictures)

Boere wist niet te scoren tegen RKC. Hij werd in de tweede helft gewisseld. Roemeratoe, die de meeste van zijn wedstrijden voor Jong FC Twente speelt, kwam niet aan spelen toe. Wie FC Twente in de kwartfinale treft is nog niet bekend.

Koster en Van den Houten

Dat zou Willem II kunnen zijn. De club uit Tilburg won met 3-0 van de amateurs van AFC en zo plaatste trainer Koster zich eenvoudig voor de volgende ronde. Thomas van den Houten uit Goes zag Willem II-AFC vanaf de tribune. De verdediger van de Amsterdamse Tweede Divisionist kampt met een hamstringblessure en zag hoe zijn teamgenoten na stunts tegen Telstar en TOP Oss kansloos waren tegen de club uit de Eredivisie.

Nieuwkoop

Donderdag kan er nog een provinciegenoot zich plaatsen voor de kwartfinale van de beker. Dan speelt Bart Nieuwkoop uit Tholen met Feyenoord tegen FC Utrecht.