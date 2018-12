Vissers mogen minder tong vangen, maar maken zich meer zorgen over Brexit

Zeeuwse vissersvloot ligt aangemeerd in de Vlissingse Binnenhaven (foto: Ria Brasser uit Oost Souburg)

De belangrijkste vissoort voor Zeeuwse vissers is de tong. Daarvan mogen vissers volgend jaar nog maar 80 procent vangen van van wat ze dit jaar binnenhaalden. En dat was al minder dan het jaar daarvoor. Toch maken de vissers zelf zich daar geen zorgen over.

Meer zorgen over Brexit

Ze halen nu namelijk al enkele jaren achtereen de quota voor tong niet. Zo is dit jaar tot nu toe maar 62 procent van het tongquotum bovengehaald. Voor de schol is dat 42 procent van het quotum. De vissers maken zich voor volgend jaar meer zorgen over de Brexit. Als de Britten de Europese Unie verlaten, valt meer dan de helft van de Nederlandse visgronden weg en dan halen ze daardoor dat lagere quotum sowieso niet.

De vissersbond maakt zich ook zorgen over de onzekerheid rond de pulsvisserij. Dat is een nieuwe vismethode, waarbij platvis met stroomstootjes een net in wordt gedreven, in plaats van met kettingen die de zeebodem omwoelen. Onderzoek wijst uit dat de nieuwe methode milieuvriendelijker is, maar traditionele vissers uit onder meer Frankrijk en Engeland willen een Europees verbod.

Windmolenparken

Verder wijst de bond ook op de bouw van windmolenparken op zee als een zorg voor de toekomstige visvangsten. Die parken worden aangelegd in gebieden waar nu nog veel vis wordt gevangen.

Toch blijven er volgens verantwoordelijk minister Carola Schouten voldoende vangstmogelijkheden voor Nederlandse vissers. Verder ziet ze tekenen van herstel van de visstand voor veel soorten. Dat is goed nieuws voor de vissers, stelt de minister. "Dat betekent dat voor steeds meer commerciële vissoorten 'geoogst kan worden'.''

