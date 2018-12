De beste Zeeuwse oliebollen komen in Goes uit het vet

Oliebollen in het vet, archieffoto (foto: Omroep Zeeland )

Tweede is Samantha's Gebakkraam aan de Walstraat in Vlissingen, met een 9. "Lekker van smaak en krokant." De derde is de Gebakkraam aan de Pottenmarkt in Middelburg. De jury geeft die Middelburgse ballen een nipte voldoende: een 6. "Niet goed gaar, meelresten en wat karig gevuld", staat in het juryrapport.

Cursus

De vierde en laatste in de Zeeuwse ranglijst zoals die vandaag is bekendgemaakt is de gebakkraam op het Havenplein in Zierikzee. De oliebollen van die kraan scoren een onvoldoende: een 5. De jury raadt de oliebollenbakker aan om een cursus te gaan volgen bij het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC).

Tot en met vorig jaar werd de jaarlijkse oliebollentest uitgevoerd door het AD, maar die krant is daarmee gestopt na kritiek op te negatieve beeldvorming door de soms vernietigende beoordelingen.

In het gat gesprongen

Er is nog een poging gedaan om vanuit de oliebollenbakkers zelf een jaarlijkse oliebollentest te houden, maar dat sneuvelde omdat het niet lukte om de financiën rond te krijgen. Daarom zijn twaalf oliebollenliefhebbers in het gat gesprongen. Ze worden daarbij naar eigen zeggen begeleid door 'twee experts'. De organisatoren van de test geven aan anoniem te willen blijven.

