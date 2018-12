Walcherse woningbouwruzie is bijgelegd, Vlissingen trekt rechtszaak in

De locatie van de geplande nieuwe wijk Essenvelt in Middelburg, tegen de gemeentegrens met Vlissingen aan. (foto: Omroep Zeeland)

De inzet van de hoogoplopende ruzie waren de 400 woningen die Middelburg in de nieuwe wijk uit de grond wil stampen. Dat terwijl de Walcherse gemeenten samen de komende tien jaar in totaal maar 1400 nieuwe huizen mogen bouwen. Vlissingen vond dat Middelburg met deze bouwplannen een te groot beslag op dat maximumaantal huizen legde.

Stap naar de rechter

Volgens Vlissingen zou Middelburg daardoor de bouwmarkt blokkeren voor het Vlissingse stadsdeel Scheldekwartier en ook voor de eigen Middelburgse woonwijk Mortiere. Het conflict liep zo hoog op dat een stap naar de rechter onvermijdelijk leek. Vlissingen kondigde aan naar de Raad van State te stappen om het Middelburgse plan tegen te houden.

Vandaag hebben de gemeenten echter hun handtekening gezet onder een pakket aan woningmarktafspraken en onderdeel van die afspraken is de belofte dat de Walcherse gemeenten onderling geen zienswijzen of beroepsprocedures in dienen tegen projecten die in de afspraken zijn opgenomen. Daarmee lijkt een Vlissingse stap naar de Raad van State definitief van de baan.

Zo moet de nieuwe wijk Essenvelt in Middelburg eruit komen te zien (foto: Omroep Zeeland)

De afgelopen maanden hebben de drie woningbouw-wethouders van Middelburg, Veere en Vlissingen overlegd over nieuwe woningbouwafspraken. Dat was de uitkomst van bemiddeling door twee Utrechtse professoren wiens hulp was ingeroepen na het vastlopen van de gesprekken over de woningmarktafspraken begin 2017.

Angel uit de discussie

Mede op basis van dit onderzoek zijn de gesprekken na de zomer van 2018 hervat en hebben de gemeenten gezamenlijk de Walcherse woningmarktopgave tot en met 2025 gedefinieerd. Om de angel uit de discussie te halen wordt mogelijk de bovengrens van 1400 woningen in tien jaar omhoog bijgesteld. Als reden wordt de toename van het aantal arbeidsmigranten genoemd waarvoor onderdak moet worden verzorgd.

In de komende tien jaar moet het aantal woningen op Walcheren met 7 procent om aan de behoefte te kunnen voldoen. Dat is meer dan waar eerder rekening mee was gehouden. De toename van het aantal woningen met de huidige plannen is 5 procent.

