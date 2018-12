Gemeente ziet verhuizing coffeeshop niet zitten

Coffeeshop Aarden in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Gerard Aarden, eigenaar van de coffeeshop stelde voor om tijdelijk te verhuizen naar een oude sportkantine aan het Baskensburgplein. Dat deed hij als reactie op klachten over overlast door zijn coffeeshop in de Nieuwstraat. Volgens de coffeeshophouder ligt de beoogde locatie buiten de directe woonkern, zodat omwonenden door de verhuizing 'geen last zullen hebben van de toeloop van en naar de coffeeshop'.

In de brief aan omwonenden laat de gemeente weten advies gevraagd te hebben aan het Openbaar Ministerie en de politie. Op basis van dat advies heeft de gemeente uiteindelijk besloten 'niet in te gaan op het voorstel van Aarden'. Gisteren heeft de burgemeester dit besproken met Aarden. In de brief is ook te lezen dat de burgemeester vanavond het gesprek aangaat met bewoners van de Nieuwstraat en het Groenewoud.

Volgens de gemeente is de huidige vestiging van de coffeeshop 'niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening'. Daarnaast meldt de gemeente dat de coffeeshop niet in de oude sportkantine van Zeeland Sport kan, omdat bepaald is dat de bestemming met sport te maken moet hebben. Eerder was Zeeland Sport in het pand gehuisvest.

