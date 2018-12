Deel dit artikel:













Bedelende lastpak uit Clinge opgepakt in Hulst

Een 41-jarige man uit Clinge is door de politie opgepakt, omdat hij langere tijd verschillende mensen, maar vooral ouderen, lastig viel in Hulst. Hij bedelde om geld en bood mensen aan hun boodschappen thuis te brengen. Zodra hij wist waar de mensen woonden, zocht hij ze daar later op om geld te bedelen.

Politie (foto: ANP) Op die manier wist hij, volgens de politie, bij een aantal mensen een behoorlijk geldbedrag afhandig te maken. De man is door de politie al meerdere keren bekeurd, omdat bedelen in Hulst verboden is. Dat verhinderde de man niet om door te gaan met zijn praktijken. Behalve bedelen, heeft hij ook een 14-jarig meisje gedwongen iets voor hem te kopen in een winkel. Tegen de man zijn meerdere aangiftes gedaan en vandaag is hij op heterdaad betrapt en opgepakt. Hij zit nu vast voor verder verhoor.