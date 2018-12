Verstandelijk beperkten vaker doelwit op social media: 'Hij vroeg mij een foto van mijn borsten'

'Hij vroeg mij om een foto van mijn borsten' (foto: Omroep Zeeland)

Gors heeft de cursus Veilig online ontwikkeld, speciaal aangepast voor cliënten met een verstandelijke beperking. "We willen graag in gesprek komen met cliënten voordat het mis gaat, in plaats van als het al mis is gegaan", zegt cursusleider Linda Vergouwen.

"Ik vond het helemaal niet leuk. Eng zelfs."

Want het gaat regelmatig mis. Claudia uit Zierikzee bijvoorbeeld maakte kennis met een aardige man. Tot hij haar vroeg om een foto van haar borsten. "Ik vond het helemaal niet leuk. Eng zelfs."

Claudia is niet de enige. Sexting komt regelmatig voor. Net als sextortion, afpersing met naaktfoto's. Linda Vergouwen: "Dan krijgen ze te horen: als jij mij niet betaalt, dan plaats ik je foto op een site waar jij hem niet wilt hebben."

Facebookpagina's worden gescreend om mensen met een verstandelijke beperking eruit te filteren."" Linda Vergouwen, cursusleider Gors

Mensen met een verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar. "Ze hebben een verhoogd risico om slachtoffer te worden", zegt Linda Vergouwen, "Facebookpagina's worden gescreend om mensen met een verstandelijke beperking eruit te filteren."

Zet je wel of niet de naam van je speciale school op je Facebookprofiel?

In haar cursus Veilig online wil ze haar cursisten bewust maken van de gevaren: Zet je wel of niet de naam van je speciale school en van je dagbesteding op je Facebookprofiel? Accepteer je wel of niet een vriendschapsverzoek van een vreemde? "Risico's kunnen inschatten online, dat is voor sommige mensen erg moeilijk."

'Ik zit continu te kijken of het wel veilig is' (foto: Omroep Zeeland)

De cursus met acht lessen gaat over de leuke en minder leuke kanten van social media. Over sexting, grooming en gameverslaving, waar je voor moet oppassen en bij wie je kunt aankloppen als je het niet vertrouwt. Maar de lessen gaan ook over apps als buienradar, spelletjes en chatten met je vrienden en familie. Want internet is ook een bron van kennis en plezier. Gors is de eerste zorginstelling in Zeeland die het nationaal keurmerk mediawijsheid heeft ontvangen.

Anneke is geruster na de cursus

Cursist Anneke heeft veel vrienden op Facebook. Ze doet mee aan de cursus omdat ze bang is om vervelende vriendschapsverzoeken te krijgen. "Ik zit continu te kijken of het wel veilig is." En is ze nu geruster na deze cursus? "Ja. Zeker weten."