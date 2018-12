Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Inbraken Goes plotseling gestegen

Het aantal inbraken in Goes is in de laatste twee weken plotseling gestegen. In de afgelopen veertien dagen zijn er al zeker tien inbraken gepleegd in de gemeente. De politie en de gemeente nemen maatregelen om de inbraken te voorkomen en de pakkans te vergroten.

(foto: Omroep Zeeland) De komende weken zijn agenten en gemeentewerkers meer aanwezig in de wijken waar veel is ingebroken. Daarnaast roept de politie Goesenaren op om zelf ook meer op te letten en verdachte of opvallende situaties te melden. Deze periode van het jaar is populair onder inbrekers, omdat veel mensen weg zijn en het vroeg donker is. De politie roept mensen op die weg gaan om op de volgende zaken te letten: sluit alle ramen, doe de deuren op slot, haal sleutels uit de sloten, leg kostbare spullen uit het zicht en zorg ervoor dat de woning er bewoond uit ziet. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.