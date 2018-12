Deel dit artikel:













Politie valt woning binnen, bewoner opgepakt Politie valt woning binnen, bewoner opgepakt (foto: Politie)

De politie heeft vanmorgen een inval gedaan in een woning in Nieuwdorp. De bewoner is opgepakt. Het gaat om een 46-jarige man.

De inval was in het kader van de Wet wapens en munitie. Het vermoeden bestond dat er een vuurwapen in de woning lag. Dat bleek niet het geval. Maar de politie wil nog niet naar buiten brengen waarom de bewoner dan wel is aangehouden. De man zit in beperkingen, zoals dat heet. Hij mag geen contact hebben met de buitenwereld, alleen met zijn advocaat.