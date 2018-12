Tholen gedoogt regenboogvlag, maar hijst hem niet zelf

Regenboogvlag (foto: Pixabay)

Met deze oplossing hoopt het college van B&W tegemoet te komen aan de wens van PvdA/GroenLinks. De partij heeft in oktober een motie ingediend om de regenboogvlag in het vlaggenprotocol van de gemeente te krijgen, zodat die ieder jaar op 11 oktober gehesen zou worden.

'Vlag is tegen Bijbelse scheppingsorde'

Tegen het plan is veel protest. Vorige maand protesteerden de 22 Thoolse kerken met een paginagrote advertentie in de Eendrachtbode tegen het plan. Volgens de kerken wordt met het hijsen van de vlag de Christelijke waarden en normen aan de kant geschoven.

Volgens de kerken is er geen andere relatie dan die tussen de man en vrouw. Het hijsen van de regenboogvlag gaat "tegen de gelijkheid in van de Bijbelse scheppingsorde." De kerkenraden gaven in de advertentie wel aan dat ze tegen elke vorm van discriminatie zijn en dat iedere inwoner van Tholen zich geaccepteerd moet voelen in de gemeente.