Top 2000: BLØF komt terug met Zoutelande

BLØF en Geike Arnaert, dit jaar live in Zoutelande (foto: Omroep Zeeland)

Die winst is te danken aan BLØF, want die haalde een negentiende nummer naar de Top 2000, namelijk Later als ik groter ben, die dit jaar opnieuw binnenkomt, op 1654, nadat het nummer voor het laatst in 2015 in de Top 2000 heeft gestaan. Racoon handhaafde het aantal van zeven titels in de landelijk uiterst populaire lijst. Maar moest wel een notering voor Brother inleveren voor die van Feel like flying (1882).

Zeeuwse top van de Top 2000

Uit de grafiek van de hoogst gewaardeerde nummers blijkt dat BLØF in één klap de aansluiting met de top van de Top 2000 weer te pakken heeft. Ga met de muis over de lijnen om te zien welke nummer wanneer als hoogste van die band genoteerd stond.

Alle Zeeuwse nummer in Top 2000

Zelfs als je Zoutelande niet meetelt is 2018 een goed jaar voor BLØF, wanneer je naar de stijgers en dalers in de Top 2000 kijkt. Zie onderstaande lijst. Dertien nummers zijn op een hogere plek gekomen (groen), slechts zes nummers moesten wat van hun positie inleveren (rood). Bij Racoon, die met Oceaan nog steeds bovenaan deze Zeeuwse selectie staat, zijn zes nummers gezakt en is slechts één gestegen, namelijk nieuwkomer Feel like flying.

Stijgende lijn

De topjaren van de Zeeuwse bands waren 2014 en 2015 toen er 29 nummers van hen geëerd werden met een plekje in de Top 2000. Zo hoog is het nu niet, maar er zit weer een kleine stijgende lijn in.