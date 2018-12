Oliebollenbakker baalt van nieuwe test; 'Ik was net blij dat het AD ermee gestopt was...'

Binnen Zeeland scoorde de Zierikzeese kraam op het Marktplein het laagst van de vier oliebollenbakkers in de test. De ballen van Frank van der Vorst krijgen van de jury het rapportcijfer 5. De vorm zou slecht zijn, maar 'de smaak is prima', staat in het juryrapport. De oliebollenliefhebbers raden de bakker aan om een cursus te gaan volgen bij het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC).

In het verkeerde keelgat

Vooral die laatste opmerking schiet bij van der Vorst in het verkeerde keelgat. "Het is deels ook een kwestie van smaak denk ik. En bovendien: in een bakkerij heb je binnen perfecte omstandigheden, wij staan buiten met ons kraam."

Hij baalt ervan dat er toch een oliebollentest is. "We waren net blij dat het AD ermee gestopt was eigenlijk. Het oordeel ging alle kanten op: de ene keer scoorden we een 8 en de andere keer een 3. Mijn vrouw wordt er helemaal zenuwachtig van."

'Nu moeten we onszelf verdedigen'

Nu de resultaten van deze oliebollentest zijn gepubliceerd voelt Frank van der Vorst de bui al hangen. "Nu moeten we onszelf weer de hele week gaan verdedigen. Je zou ze bijna gaan aanklagen."

Oliebollen, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Winnaar

Ook winnaar Gijs Catsman is niet helemaal blij met de test. Volgens hem is vooral de onduidelijkheid over het panel een door in het oog. "We hebben geen idee wie er achter zit." Ook is nu te veel een momentopname, waarbij weer een grote rol speelt. Het rijzen van deeg is heel wisselend onder koude omstandigheden, waardoor een perfecte bol moeilijk is om te maken.

Over de eerdere jaarlijkse oliebollentest van het AD is veel te doen geweest. Na kritiek over te negatieve beoordelingen heeft het AD nog geprobeerd de om de methodiek te veranderen, maar toen ook met die nieuwe methode de kritiek op de test niet van de lucht was, besloot de krant om de stekker er helemaal uit te trekken.

In het gat gesprongen

Er is nog een poging gedaan om vanuit de oliebollenbakkers zelf een jaarlijkse oliebollentest te houden, maar dat sneuvelde omdat het niet lukte om de financiën rond te krijgen. Daarom zijn nu twaalf oliebollenliefhebbers in het gat gesprongen. Ze worden daarbij naar eigen zeggen begeleid door 'twee experts'. De organisatoren van de test willen graag anoniem blijven.

