Bouw woontorens Terneuzen uitgesteld door uitspraak Raad van State

Raad van State in Den Haag (foto: Omroep Zeeland)

De drie torens moeten op de plek komen van het voormalige verpleeghuis Ter Schorre aan de Westerscheldedijk. Een omwonende vreesde dat de torens zijn zicht op de Westerschelde zou ontnemen, en is naar de Raad van State gestapt. Hij beklaagde zich bij de hoogste bestuursrechter behalve over het uitzicht ook over de effecten van de bouw op het Natura-2000 gebied in de Westerschelde en de windhinder voor de omgeving, zodra de torens af zijn.

Ron Lensen, advocaat van de bezwaarmaker, is tevreden met de uitspraak van de Raad van State. "Voor een groot deel althans, want niet alle bezwaren zijn gehonoreerd." Zo heeft de Raad van State het bezwaar over het uitzicht niet gegrond verklaard. Volgens de Raad bestaat er geen recht op vrij uitzicht.

We hadden het idee dat we alles goed hadden gedaan" wethouder Frank van Hulle

De gemeente Terneuzen had een aantal jaren geleden al een onderzoek gedaan naar de effecten van de bouw op de omgeving en de wind, maar heeft dat onderzoek gedaan op basis van een inmiddels achterhaald ontwerp. De gemeente vond het niet nodig dit onderzoek te herhalen, toen er aanpassingen aan het ontwerp werden gedaan.

Voor wethouder Frank Hulle was het vanmorgen 'even schrikken', toen hij de uitspraak van de Raad van State las. "We hadden het idee dat we alles goed hadden gedaan." Hij noemt het een 'inschattingsfout' dat de gevolgen voor het natura-2000 gebied niet extra zijn onderzocht. "We gaan het nu extra onderzoeken en extra onderbouwen."

'Ondoordacht plan'

Volgens advocaat Lensen is de gemeente te veel meegegaan met de aanpassingen die aannemer Van der Poel heeft gedaan aan het plan. "Het is een heel ondoordacht plan en iedere keer is het bestemmingsplan aangepast op de wensen van de projectontwikkelaar." Van Hulle vindt dat "een totaal verkeerde voorstelling van zaken. Dat is pertinent niet zo." Volgens de wethouder denkt de gemeente altijd mee met een aannemer, maar is het daarbij wel altijd kritisch.

Als het aan de advocaat ligt, gaat de ontwikkelaar terug naar het eerste ontwerp: "Dat is een veel beter doordacht plan, ook wat betreft de milieuaspecten, de wind en het uitzicht." De gemeente is inmiddels al gestart met aanvullend onderzoek en wethouder Van Hulle verwacht dat de resultaten snel bekend zijn en dat er niet al te veel moet worden aangepast.

De aannemer, Van der Poel, was niet bereikbaar voor commentaar. Volgens wethouder Van Hulle gaat die wel in gesprek met de bezwaarmaker om te kijken of er nog andere oplossingen mogelijk zijn.