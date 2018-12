Buurt ontfermt zich over hond hoogbejaarde

Buurtbewoners laten hond 92-jarige uit (foto: Omroep Zeeland)

Mieke Beiler woont vlak bij Van der Weele en begon al zeven maanden geleden met het uitlaten van de hond, om de oude vrouw te helpen. Ook Nienke Rol helpt bij het uitlaten, ze doen dat per toerbeurt. Nienke: "Ik heb mevrouw Van der Weele leren kennen tijdens het uitlaten van mijn eigen hond, zij deed dat toen nog zelf op de Vlissingse boulevard waar ze woont. Maar ze wordt steeds slechter en nu dat dat spontaan vallen van haar, het is niet meer te doen."

Hondenuitlaatservice

Barbara van der Weele vertelt dat ze onlangs na het uitlaten van de hond om twaalf uur 's nachts spontaan was gevallen. "Mijn hart was gestopt, en toen ik bijkwam lag ik in een ziekenauto. Sindsdien mag ik alleen naar buiten als iemand mij ondersteunt. Nou, die iemand is niet te vinden," zegt ze. Aan een hondenuitlaatservice heeft ze ook nog gedacht, maar "dat wordt met een bedrag van rond de tien euro per keer een beetje te veel voor mij met een klein pensioentje."

Een ander probleem voor de twee hondenuitlaat-dames is dat ze het maar met zijn tweeën doen. Nienke: "Als een van ons ziek wordt of op vakantie gaat, dan hebben we, of liever gezegd heeft Barbara d'r hond een probleem." Ook voor de late avondwandeling van de hond is nog niet echt iemand gevonden. "Ik doe het soms, maar ik moet 's ochtends weer vroeg naar mijn werk," zegt Nienke.