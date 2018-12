De toga van strafrechtadvocaat Olie blijft vanaf nu in de kast

Toen hij 38 jaar geleden begon was hij de eerste advocaat in Zeeland die zich specialiseerde in het strafrecht. Na al die jaren vergeet je een hoop zaken volgens Olie, maar het grote DNA onderzoek in Sint-Phillipsland zal hem altijd bijblijven. Daar werd met het onderzoek de moord op mevrouw Serné opgelost en Olie stond de verdachte bij. Dat was de eerste keer in Nederland dat er zo'n onderzoek plaatsvond. Olie: "En daar rolde ook de verdachte uit en dat was toen heel bijzonder, maar nu is dat aan de orde van de dag."

Een advocaat krijgt in het dossier een hoop heftige informatie te verwerken. "Je bent als advocaat een beetje een gespleten persoonlijkheid", beschouwt Olie. Daarmee bedoelt hij dat hij zowel als advocaat, maar ook als mens naar een dossier keek. "Dat wil niet zeggen dat je het helemaal kunt scheiden van je eigen gevoelens of je eigen normen en waarden." Dan kwam het voor dat Olie een zaak in zijn hoofd mee naar huis nam. "Maar het is dan niet zo dat je er niet van slaapt", relativeert de raadsman.

In zijn loopbaan heeft hij slechts twee zaken geweigerd. Een daarvan staat hem nog bij. Het was een zedenzaak en de advocaat was net vader geworden. De zaak en wat zijn cliënt wilde dat Olie zou zeggen in de rechtbank, hebben er voor gezorgd dat hij dat dossier aan een andere advocaat over heeft gedaan omdat hij het op dat moment niet aan kon.

Druk, druk druk.....

"Het was geen negen tot vijf baan", reflecteert Olie in de laatste week voor zijn pensioen. Daarbij is zijn privéleven en gezin wel eens op de tweede plaats gekomen. "Het is goed dat je op een gegeven moment stopt." Het was volgens de ervaren advocaat zeker in het begin moeilijk om het werk los te laten. "In het begin nam je de dingen mee tot je dan nodig en goed voor je was." Dat heeft een jonge advocaat Olie wel moeten leren.

Advocaat Olie neemt afscheid van de advocatuur (foto: Omroep Zeeland)

Olie heeft nog steeds veel vertrouwen in de rechtspraak en ook in de toekomst voor de rechtspraak in Zeeland. Toen de rechtbanken van Middelburg en Breda fuseerden en er een grote nieuwe rechtbank werd gebouwd in Breda, waren er zorgen dat de rechtbank uit Middelburg op termijn zou gaan verdwijnen. Dat zou niet goed zijn volgens Olie, omdat mensen dan veel te ver van de rechtspraak af zouden komen te zitten.

Stabiel maar zorgen

In de bijna veertig jaar dat de raadsman actief is geweest was de rechtspraak een erg stabiele factor in zijn leven. "De rechtspraak zelf verandert niet." Wel maakt Olie zich zorgen over de commercialisering van de rechtspraak. "Het moet haast kostendekkend zijn en ook rechters moeten zich aan productie houden en dat vind ik lastig om te zien gebeuren." Ook maakt Olie zich zorgen om politici die zich soms gaan bemoeien met de rechtspraak om makkelijk publiciteit te scoren. "Zo kun je natuurlijk een rechter niet aan een touwtje nemen", aldus advocaat Olie.

Pensioenplannen

Echt concrete pensioenplannen heeft de raadsman nog niet. "Ik ga wel eerst de adrenalinespiegel (red: in mijn lichaam) wat laten zaken", zegt Olie zo aan het einde van een stressvolle en intensieve loopbaan. Daarna maakt hij tijd voor alles wat hij altijd voor zich uit heeft geschoven. Leuke dingen maar ook onderhoud aan zijn huis bijvoorbeeld. Olie: "Ik denk dat ik mijn tijd wel doorkom hoor".