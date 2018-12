Deel dit artikel:













Kamervragen over ambtsgebed Tholen: wel of niet bidden voor de vergadering?

Het Thoolse ambtsgebed is onderwerp geworden in de Tweede Kamer. Kamerlid Attje Kuiken van de PvdA wil van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken weten of het ambtsgebed in Tholen verplicht is of dat het afgeschaft kan worden. Waarschijnlijk stelt ze de vragen naar aanleiding van een discussie in de gemeenteraad van Tholen.

Gebed (foto: Pixabay) Gemeenteraadslid Jan Heshof van PvdA-GroenLinks liet begin deze maand weten niet langer te willen bidden voor de raadsvergadering, omdat het in strijd zou zijn met de scheiding van kerk en staat. Burgemeester Ger van de Velde ziet niks in dat plan van Heshof. Hij liet weten dat er landelijk discussie is geweest over het ambtsgebed en dat toen is besloten dat het de scheiding van kerk en staat niet in de weg zit. Heshof nam geen genoegen met het antwoord van de burgemeester en liet weten naar Provinciale Staten en de fractie in de Tweede Kamer te gaan. Hij kondigde vervolgens aan dat er Kamervragen over gesteld zouden worden. "Ik weet zeker dat er dan wel wat aan wordt gedaan." Lees ook: Opnieuw discussie over ambtsgebed Tholen