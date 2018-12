Minder Zeeuwen met een WW-uitkering

Een werkzoekende bekijkt folders bij het UWV Werkplein (foto: ANP)

Vooral in de detailhandel neemt het aantal Zeeuwen met een uitkering af. In vergelijking met twee jaar geleden is het aantal uitkeringen in de sector gehalveerd. Tegenover het dalend aantal mensen met een WW-uitkering staat een toenemend aantal vacatures. Hierdoor neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe, waardoor de kans op een baan stijgt

Verkopers maken dus meer kans op een baan, maar dat geldt volgens UWV niet voor iedere sector. Werkzoekende verkopers komen minder snel aan de bak bij winkels die zich specialiseren in schoenen, huishoudelijke artikelen, kantoorartikelen en boeken. Dat komt door de populariteit van die sectoren, maar ook omdat er meer concurrentie van webwinkels is.

Werkzoekende verkopers maken meer kans op een baan in bouwmarkten, woonwinkels, supermarkten en tankstations.