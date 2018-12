Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Beheerder dorpshuis Krabbendijke week na vondst hennepplanten aangehouden

De beheerder van dorpshuis Meiboom in Krabbendijke is gisteravond in zijn huis in Krabbendijke aangehouden. Vorige week is onder het podium een hennepkwekerij met bijna 500 planten gevonden.

De politie vond zo'n 400 à 500 planten in het dorpshuis onder het podium. (foto: Politie Zeeland) De politie meldt dat er tijdens het onderzoek 'verdenkingen zijn gerezen' richting de beheerder. Hij is na zijn aanhouding naar een politiecel gebracht. Vandaag wordt de beheerder verhoord. Hoge elektriciteitsrekening De kwekerij werd vorige week woensdag ontdekt, onder andere door de opvallend hoge elektriciteitsrekening. Op verzoek van de gemeente werd het pand door de politie doorgelicht. Toen werden de hennepplanten onder het podium, achter een trapje ontdekt. Tijdens de inval was er niemand aanwezig in het dorpshuis. Het dorpshuis blijft voorlopig nog dicht. De gemeente besluit wanneer het pand weer opengaat. "Maar zelfs als we besluiten het pand open te houden, duurt het nog een tijdje voor het daadwerkelijk open kan", zei een woordvoerder van de gemeente eergisteren. "De energie moet opnieuw worden aangesloten en er moeten herstelwerkzaamheden plaatsvinden." Lees ook: Politie vindt honderden hennepplanten onder podium dorpshuis