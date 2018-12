Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Inbrekers gaan er met ingezameld geld van basisschoolleerlingen vandoor

Bij een inbraak woensdagochtend in de Eben Haëzerschool in Tholen is 200 euro gestolen. Het bedrag was ingezameld door de leerlingen en bedoeld voor kinderen in derdewereldlanden.

De Eben-Haëzerschool in Tholen (foto: Google Maps) Volgens plaatsvervangend directeur Bas Hoftijzer lag het geld klaar om naar de bank te worden gebracht. "Ze hebben ook een geldkistje meegenomen, maar daar zaten alleen bonnetjes in." Leerlingen van de school zamelen iedere maand geld in voor de kinderen in derdewereldlanden. Iedere klas zamelt geld in voor een adoptiekind dat later met het geld kan studeren. Alarm Inbrekers vernielden rond 4.15 uur een ruit om in de school te komen, waardoor het alarm van de school afging. Een beveiliger van de school kwam in actie, maar toen waren de dieven er al met het geld vandoor. De politie is op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben. De wijkagent van Tholen roept getuigen op te bellen. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.