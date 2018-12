Tholen praat mee over ziekenhuizen Bravis

Ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom (foto: Omroep Zeeland)

Tholen sluit zich aan bij het bestuurlijk overleg waarin ook diverse gemeenten uit West-Brabant vertegenwoordigd zijn. Door mee te praten, hoopt Tholen de belangen van de inwoners te vertegenwoordigen. Vanuit de gemeenten Tholen en Reimerswaal zijn inwoners vaak aangewezen op de zorg van de ziekenhuizen van Bravis.

Bravis heeft plannen om het ziekenhuis in Bergen op Zoom in 2025 te sluiten. In Roosendaal zou het ziekenhuis in 2030 dicht moeten gaan. Het ziekenhuis heeft al verschillende vormen van zorg verdeeld over de twee locaties.

Ambulancevoorziening

Het gemeentebestuur van Tholen maakt zich niet direct zorgen, blijkt uit de beantwoording van vragen van de ChristenUnie. Volgens de gemeente heeft de verhuizing van de ziekenhuizen geen invloed op de acute zorg, omdat er aan de ambulancevoorziening niets verandert.