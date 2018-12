De nieuwe Kamerheer is een vrouw

Danny Hollestelle (foto: Omroep Zeeland)

De 43-jarige Hollestelle is directeur-eigenaar van de Koninklijke Hollestelle Groep in Goes, een technisch bedrijf. In 2015 was ze Zakenvrouw van het Jaar. Het is voor de tweede keer in de geschiedenis dat een vrouw Kamerheer wordt. Eerder dit jaar werd Coby Zandbergen als eerste vrouw benoemd als kamerheer van koning Willem-Alexander in Overijssel.