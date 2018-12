Ook na onderzoek blijft vliegenplaag Nieuwdorp een raadsel

Vliegenoverlast in Nieuwdorp (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente heeft het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) onderzoek laten doen naar de vliegenoverlast in het Sloegebied. Ieder jaar kampt dat gebied met overlast door vliegen. Het KAD heeft op veertien locaties onderzoek gedaan. In elk dorp in de gemeente Borssele zijn vliegenvangzakken opgehangen. Daarna is bepaald om welke soort vlieg het gaat, zodat de bron makkelijker te achterhalen is.

Op verschillende plekken is rottend organisch materiaal gevonden, zoals mesthopen en hobbydieren. Mogelijk veroorzaken die verschillende plekken samen de vliegenoverlast. De gemeente zegt het lastig te vinden om maatregelen te nemen. Inwoners wordt geadviseerd zelf het aantal vliegen te verminderen door bijvoorbeeld voedsel te bedekken en kliko's schoon te houden.

