Dick van der Velde beoogd gedeputeerde VVD

Dick van der Velde is de beoogd gedeputeerde namens de VVD (foto: VVD Zeeland)

Dick van der Velde is in 1958 geboren in Den Haag en deels opgegroeid in Noord-Holland en Spanje. Toen hij door de Koninklijke Marine in Vlissingen werd geplaatst, is hij hier nooit meer weggegaan.

Hij woont inmiddels in Goes waar hij vele jaren actief is geweest als horeca-ondernemer. Ook heeft hij tussen 2006 en 2015 namens de VVD in de gemeenteraad gezeten, waarvan een aantal jaren als fractievoorzitter.

Van der Velde is niet de lijsttrekker namens de VVD, dat is Kees Bierens. Bierens zit sinds 2003 in Provinciale Staten en is sinds 2011 fractievoorzitter van de VVD.

Lees ook: