Rijk geeft Zeeland een miljoen euro extra

Geld voor de provincie Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Het is de bedoeling dat het midden- en kleinbedrijf in Zeeland het geld gaat gebruiken voor innovatie.

Vakantieparken

Verder krijgt de provincie 100.000 euro voor de aanpak van problemen op vakantieparken. Om bijvoorbeeld de sociale veiligheid daar te vergroten. In oktober maakte de provincie al bekend dat ze in totaal twee ton in de bestrijding van criminaliteit in jachthavens en vakantieparken steken.

Criminelen zouden vakantiehuisjes gebruiken voor onder meer witwassen, wietplantages en mensenhandel. Jachthavens zouden worden gebruikt voor de doorvoer van drugs.

Van het geld wordt ook een regioverbinder aangesteld. Dat is iemand uit de regio die zich de komende twee jaar inzet om de verbinding tussen rijksoverheid en de grensregio te versterken.

Lees ook: