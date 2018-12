Studenten sporten tegen kanker voor 'hun' Koen

Het was de bedoeling dat Koen het beweegprogramma zelf zou gaan uitvoeren, maar hij overleed kort nadat hij afstudeerde. Toch wil het PMC iemand inhuren die zijn programma voort kan zetten, maar ze hebben daar zelf geen geld voor. "Daarom zijn wij als school deze actie gestart zodat het project kan voortbestaan. Het is namelijk ook voor zieke kinderen belangrijk om te blijven bewegen", vertelt docent Walter Houtzager die Koen gekend heeft.

Koen was de inspiratiebron

Ondanks dat de meeste studenten Koen niet hebben gekend, is hij wel een inspiratiebron. "Hij geeft je inspiratie om door te gaan en niet te stoppen, want hij ging ook altijd door ondanks dat hij ziek was", zegt eerstejaars student Babette Maas. Vandaar dat de studenten voor deze inzamelactie ook blijven doorgaan. Ze sporten in estafettevorm 24 uur lang en worden hiervoor gesponsord. Inmiddels staat de teller al op ruim 20.000 euro.

Koen Loonen (foto: Scalda, Helden en Heroes project)

Morgenochtend wordt de opbrengst bekend gemaakt in het bijzijn van Koen's ouders. Het geld wordt dan ook overhandigd aan een vertegenwoordiger van het PMC.