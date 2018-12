Zeeuwen hebben dubbel gevoel bij kerstpakketten

Precies 982 Zeeuwen hebben deelgenomen aan de Omroep Zeeland-kerstpakket-enquête. Omdat het allemaal mensen zijn die zelf het initiatief hebben genomen de online-enquête in te vullen, is het geen representatieve steekproef, maar levert het wel een beeld op van wat mensen wel en niet waarderen in hun kerstpakket.

Ranglijst

Wat vinden de Zeeuwen belangrijk aan hun kerstpakket? Niet het materiële, maar het gevoelsmatige ervan, lijken de antwoorden te zeggen. Want op de eerste plaats komt het antwoord 'dat je je gewaardeerd voelt' en op de tweede plaats 'het gebaar'. Van alle respondenten heeft 60 procent van allebei of één van beide antwoorden gegeven.

Ook 'de verrassing bij het openmaken ervan' scoort hoog, met 40 procent. Bedenk hierbij dat mensen meerdere antwoorden mochten geven, eventueel ook tegenstrijdige antwoorden.

Toplijst

Rang Wat is het belangrijkste in je kerstpakket? Aantal 1 Dat je je gewaardeerd voelt als medewerker/vrijwilliger 445 2 Het gebaar 439 3 De verrassing bij het open maken 390 4 Cadeaubon 189 5 De niet-eetbare cadeaus die erin zitten 129 6 De etenswaren 128 7 De drank met alcohol 67 8 Ik vind niets belangrijk 38 9 De drank zonder alcohol 22 10 Ik weet het niet 5

Dan valt de hoge positie van de 'cadeaubon' op. Want veel mensen die het immateriële juist goed vinden, willen tegelijkertijd ook wel een cadeaubon hebben. Dus de boodschap aan de baas is: een gebaar is mooi, maar moet wel in de winkel besteed kunnen worden. Van de 439 mensen die 'het gebaar' hebben ingevuld, hebben er 107 bij gezegd ook wel een cadeaubon te willen hebben. En van de in totaal 189 mensen die om een cadeaubon vragen, waardeert bijna de helft (93) juist ook de verassing bij het open maken van het kerstpakket.

En toen had je die doos meegenomen naar huis en - vol verwachting klopt ons hart! - werd-ie midden op de huiskamertafel gezet, onder de lamp, zodat het hele huisgezin het allemaal goed zou zien. Maar bij het open maken en stuk voor stuk uitstallen van de inhoud op tafel, bleef dat geluksgevoel afwezig. Waar wringt de schoen?

Ranglijst foute kerstpakketten

Rang Inhoud Aantal 1 Onbruikbare spullen 170 2 Het was te goedkoop/te weinig 50 3 Rare, vieze of onbekende producten 14 4 Over de datum/beschimmeld/kapot 15 5 Diverse andere problemen 67

Kerstpakketten worden gewoonlijk niet in de koeling bewaard. Is dat niet al een kleine aanwijzing voor leveranciers om er geen bederfelijke producten in te stoppen? Het is ook algemeen bekend dat Kerstmis ieder jaar op 25 december valt. Dus in oktober snel nog even een pakket samenstellen en verkopen met producten die in november over de datum gaan (het staat op de verpakking), is vragen om problemen. De Zeeuwse kerstpakketondernemers zondigen regelmatig, blijkt uit wat de respondenten schrijven.

Uitgedroogde kerststol, beschimmeld kerstbrood, diverse andere etenswaren over de datum of tegen de datum, beschimmelde paté, enkele keren wordt ook beschimmelde kaas genoemd. "Niet zozeer het kerstpakket maar er zat kaas in dicht geseald, maar die was gaan schimmelen en dat vond ik zonde van het geld en de kaas", schrijft een inwoner van Gapinge.

Raar

Mensen eten niet graag rare dingen: "Dan was het een thema pakket en de etenswaren waar daar op afgestemd maar dat waren geen gebruikelijke normale etenswaren..." meldt een kerstpakket-ontvanger vanuit Vlissingen-Noord. Een ander ontdekt ganzenleverpaté in zijn kerstpakket en weigert dat te eten, want zoiets is dierenmishandeling. Weer een andere treft 'Spaanse producten' in de mooie grote doos en die zijn niet van Sinterklaas. Wat het wel zijn weet ze niet, daarvoor moet ze eerst internet raadplegen. Jammer dat ze ons de uitslag van dát onderzoek niet meldt.

Soms komt een Franse ganzenlever in een Nederlands kerstpakket (foto: Wikipedia)

Zuinige kerstpakketten vallen bij je personeel/vrijwilligers snel door de mand. Uit Vlissingen komt deze ervaring: "Je moest op internet iets van 20 euro kiezen en de producten waren zéér schaars. Als je iets meer wilde moest je bijbetalen. Dat zou niet de bedoeling moeten zijn van een kerstpakket."

Een Terneuzenaar: "Soms kon je duidelijk zien dat er zwaar beknibbeld was op het pakket. Dan was er vooral op het volume gelet. Ik ben arm, maar een pakje toastjes kan ik echt zelf nog wel kopen." Uitzendbureaus kunnen ook krenterig zijn. Een klacht uit het centrum van Goes: "Toen kregen we een paar liedjes die we konden downloaden na een jaar van hard werken. Dat was via een uitzendbureau. De collega's die via het bedrijf zelf in dienst waren kregen een prachtig kerstpakket."

Verontwaardiging

Je leest de verontwaardiging in de andere omschrijvingen: "Kleine soort schoenendoos met nog minder dan B-merken. Zo weggegooid", "Lijkt op pakket van de voedselbank." "Ondermaats. Blik knakworsten met een grote pot mosterd en een petfles nepcola", "Pakje instant-soep". In totaal hebben vijftig mensen een klacht over hun kerstpakket in de categorie 'te goedkoop/te weinig'. Een Oost-Souburger wrokt: "Een keer een of andere waardebon gekregen van dertig euro. Dat voelde als minachting en werkte de rest van het jaar demotiverend."

Onbruikbaar

Op nummer 1 in de ranglijst staan de onbruikbare spulletjes. Eten wat je niet lust, wijn die je niet drinkt, speelgoed en snoep waar je geen kinderen voor hebt. Of gewoon alleen maar onbruikbaar. Niet alle mannen bijvoorbeeld zijn blij met een krultang in hun kerstpakket. Zoals deze meneer in Oost-Souburg: "Ik werk als man in de zorg met hoofdzakelijk vrouwen als collega's. Negen van de tien keer was het een vrouw-gerelateerd cadeau en dan word je als man niet blij van."

Doe je als baas je best iets gezonds in die doos te stoppen, doe je het ook niet goed. Iemand klaagt vanuit Middelburg-West: "Het was een natuurlijk gezond pakket. Allemaal gezonde rotzooi en zaden erin! Zware afgang!"

Niet iedereen is blij met zaden (foto: Pixabay)

Vaak ook blijken mensen toch dik tevreden als je ze vraagt naar wat voor moois ze aantroffen in hun kerstpakket. Ook hier springt de cadeaubon eruit. Die wordt 133 keer genoemd door de 982 respondenten. Tamelijk vaak ook blijken praktische geschenken van een blijvend karakter in goede aarde te vallen. Werkgevers die hun personeel een koffertje geven of een fleecedeken scoren ook hoog.

Helemaal blij was deze inwoner van Meliskerke: "Het mooiste met kerst was bij mijn vorige baas een gratificatie van toen 250 gulden." En deze Terneuzenaar ook: "Ik heb ooit eens voor de grap gezegd tegen mijn werkgever dat hij heel veel chocolade in het kerstpakket moest stoppen. Ik kreeg dat jaar een pakket met alleen maar chocoladeproducten. Dat vond ik het allerleukste pakket ooit!"