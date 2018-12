Pennings stopt bij Halsteren: "Persoonlijk was ik graag doorgaan"

Ruud Pennings (foto: Paul ten Hacken)

Pennings, die eerder actief was bij VC Vlissingen, Zeelandia Middelburg en Hoek, is nu aan zijn tweede seizoen bezig bij de Brabantse club. Halsteren staat op de eerste plaats in de Hoofdklasse B.

Derde Divisie

Het doel is promotie naar de Derde Divisie. Dat lukte vorig seizoen bijna. Toen was Quick'20 uit Oldenzaal in de finale van de nacompetitie te sterk voor Halsteren.

Tegenover BN/De Stem liet de club weten tevreden over Pennings te zijn. Toch neemt de club afscheid omdat Halsteren de technische staf wil vernieuwen. "Het technisch hart van de club heeft dit in alle wijsheid besloten en dat moet ik respecteren. Persoonlijk was ik graag doorgegaan."

Pennings hoopt met promotie naar de Derde Divisie afscheid te kunnen nemen. "Dan kan ik terugkijken op twee succesvolle seizoenen."

Toekomst

Pennings weet nog niet waar zijn toekomst als trainer ligt. "Het is allemaal nog vers." Eerder liet hij doorschemeren op het hoogste amateurniveau te willen werken, in de Tweede Divisie of Derde Divisie. "Ik laat het even op mij afkomen. Of ik terug naar Zeeland wil? Ja hoor, het hoeft niet perse Tweede- of Derde Divisie te zijn. Het mag ook een club in Zeeland of West-Brabant zijn."