Woningcorporaties Bevelanden: 'Ja, we gaan samen verder'

Het samenvoegen van de twee corporaties moet jaarlijks een besparing van 1 miljoen euro opleveren. Die komt volgens de bestuurders ten goede aan de huurders. Toch zijn de huurdersverenigingen voorlopig nog niet van plan om in te stemmen met de fusie, ze willen eerst meer duidelijkheid over hoe de nieuwe organisatie de woonlasten laag gaat houden.

R&B beschikt over 4300 woningen verspreid over 22 dorpen in de gemeente Borsele en Reimerswaal. RWS heeft zo'n 6600 woningen en garages in de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland. Als reden voor de fusie worden de bevolkingskrimp en de strengere wet- en regelgeving genoemd.

Geen ontslagen

Volgens de directie zal niemand zijn baan verliezen door de fusie. Er zullen zo'n vijf arbeidsplaatsen verdwijnen maar dit gebeurt met natuurlijk verloop. Wel bestaat de kans dat medewerkers binnen de nieuwe organisatie een andere functie krijgen.

De fusie moet definitief zijn per 1 januari 2020. In de loop van dat jaar wordt er waarschijnlijk ook verhuisd naar één gebouw, maar daar loopt momenteel nog onderzoek naar. R&B wonen heeft nu een hoofdkantoor in Heinkenszand en RWS zit in Goes.

