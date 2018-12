Deel dit artikel:













VRZ heeft een tekort aan mensen voor het controleren van de brandveiligheid van gebouwen

De mensen die namens de veiligheidsregio Zeeland gebouwen controleren op brandveiligheid kunnen het aantal aanvragen niet meer aan door de aantrekkende economie. Daarom vraagt de veiligheidsregio om een oplossing: meer mensen of geld of minder taken voor de inspectieteams.

(foto: Omroep Zeeland) De definitieve beslissing is nog niet genomen, omdat de Zeeuwse burgemeesters nog een hoop vragen hebben. Daarom heeft de Veiligheidsregio de beslissing voor zich uitgeschoven en worden er nu tijdelijk extra mensen ingehuurd om de teams te versterken. In maart kijkt het bestuur weer naar het dossier. De tijdelijke oplossing kan de komende twee jaar uitkomst bieden. Nieuwbouw trekt aan De teams controleren met enige regelmaat bestaande panden op brandveiligheid, maar ook gebouwen in aanbouw. Dat zijn bijvoorbeeld woontorens, vakantieparken of fabrieken. Dat doen ze in twee teams. Eentje doet wonen, werken en recreëren en het andere team doet industrie transport en ruimtelijke ordening. En die krijgen het steeds drukker en dat komt door de aantrekkende economie. Daardoor wordt er meer gebouwd. Meer geld voor nodig De extra inzet van de controleteams moet wel betaald worden, terwijl uit een recent onderzoek blijkt dat de financiële situatie van de VRZ niet rooskleurig is. Dat komt omdat er bijna geen financiële reserves zijn. Ergens de komende jaren zal er waarschijnlijk weer een rekening bij de gemeentes komen te liggen. Daarnaast moet de veiligheidsregio ook nog een klein bedrag terugkrijgen van oud directeur Gerrie Ruijs, want uit het financiële onderzoek blijkt ook dat ze ongeveer 800 euro te veel heeft ontvangen.