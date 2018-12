Zeeland zoekt kindambassadeur voor groenere schoolpleinen

Klimmen en klauteren en spelen in de modder heeft een positief effect op kinderen (foto: Omroep Zeeland)

Dat allemaal in het kader van de 'groene revolutie'. Die 'groene revolutie' houdt in dat IVN Zeeland, GGD Zeeland en de Hogeschool Zeeland willen dat binnen maximaal één schoolgeneratie álle Zeeuwse scholen hun eigen groene speel- en leerplek hebben. Met de nadruk op groen.

Te grijs

Uit onderzoek blijkt dat 43% van de kinderen het schoolplein in hun buurt saai vindt. Te grijs, te veel tegels bijvoorbeeld. En daar is wat aan te doen, vindt IVN. "Groene schoolpleinen bieden aan de ene kant een plek waar kinderen hun creativiteit kwijt kunnen en gevarieerder spelen, en aan de andere kant ook een buitenlokaal dat leerkrachten kunnen gebruiken voor het dagelijkse onderwijs. Bijvoorbeeld bij leren over de herkomst van onze voeding."

In Zeeland zijn er 200 schoolpleinen. Het merendeel daarvan is volgens IVN nog te grijs

Vloggen

De kinderdirecteur zal schoolpleinen bezoeken en daarover vloggen. Ook denk hij of zij mee met degene die een plein moet ontwikkelen, met leerkrachten en mensen uit de politiek en verzint samen met hen hoe groene schoolpleinen zo leuk mogelijk zijn voor kinderen.

Solliciteren kan nog tot 16 januari.