Zoekactie naar vermist zeiljacht Noordzee levert niks op

archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Na de noodmelding werd de verbinding met het jacht verbroken en was het niet meer mogelijk verbinding te maken met het schip. Na 3,5 uur zoeken waren er nog geen aanknopingspunten gevonden die duiden op een schip in nood.

"De eenheden hebben het hele gebied afgezocht en er zijn geen wrakstukken, brandstof of personen aangetroffen", meldt Ron Corstanje van de Kustwacht. Ook zijn er geen vermissingen gemeld. Daarop werd besloten de zoekactie te beëindigen. Aan de zoekactie deden in totaal vier reddingsboten mee, waaronder de reddingsboot van Neeltje Jans, en twee helikopters.

Rond 22.15 uur liet de kustwacht weten dat de zoekactie werd gestaakt. Er is niets gevonden, ook niet op radarbeelden. Bij NPO Radio 1 zei Corstanje dat het kan zijn dat het schip in zijn geheel is gezonken, maar ook een nep melding wordt niet uitgesloten. "Dat moet worden uitgezocht."