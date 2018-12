Nieuw album zangeres Anne van Damme

'Waves' EP

'Waves', is de opvolger van haar debuutalbum 'June' dat ze twee jaar geleden uitbracht. Het is volgens Anne een pure, rauwe, uitgeklede plaat geworden, waarbij ze alle liedjes volledig akoestisch speelt. "Ik wil de luisteraar het gevoel geven dat ik naast hem of haar op de bank zit met m'n gitaar en een liedje zing. Want daar gaat het om in mijn muziek, ik wil dat de liedjes die ik zing binnenkomen en dat het iets teweeg brengt."

In vergelijking met haar eerste album klinkt Waves veel volwassener. "Op mijn vorige album gingen veel liedjes over de liefde en over mijn relatie met anderen. Op dit album gaat het meer om de relatie met mezelf. Het is een zoektocht naar balans. Daarom staan er ook veel verschillende liedjes op qua stijl. Omdat mijn gitaarspel en zang beter zijn geworden, hoef ik er ook minder moeite voor te doen, waardoor het minder krampachtig klinkt."

Een cd is tastbaar

Anne heeft er bewust voor gekozen om haar album op cd uit te brengen en niet alleen via allerlei streamdiensten, zoals Spotify. "Het was wel veel goedkoper geweest, maar ik ben nog echt van de cd-generatie. Een cd is tastbaar en dat vind ik fijn. En daarnaast komen er regelmatig mensen na afloop van een optreden naar me toe met de vraag of ze een cd willen kopen. Kijk, op die manier verdien ik weer wat terug."

Ik voelde vlinders in m'n buik als ik nadacht over optreden op een podium." Anne van Damme - singer-songwriter

Anne wist al van jongs af aan dat ze muzikant wilde worden. "Vanaf het moment dat ik op mijn dertiende verjaardag een gitaar kreeg, werd muziek een obsessie. Mijn hart ging sneller kloppen bij het idee mijn liedjes aan anderen te laten horen en ik voelde vlinders in mijn buik als ik nadacht over optreden op een echt podium." Na haar middelbare school is ze gestart met de opleiding HBO Bachelor of Music aan de FHK Rockacademie met als hoofdvak songwriting.

(foto: Anne van Damme)

Muziekdocent

Na haar afstuderen in 2016 werd ze professioneel muzikant. Naast dat ze regelmatig optreedt, geeft ze ook een aantal dagen in de week les als muziekdocent bij Zangschool Beesd. Daarnaast heeft ze een praktijk aan huis waar ze piano, gitaar- of zangles geeft. En ze heeft speciaal voor basisschoolkinderen een groepslesmethode ontwikkeld, waarin kinderen niet alleen muziek leren maken, maar ook aan de slag gaan met het schrijven van liedjes.

Niet rijk of beroemd

Anne is zelf zeer tevreden over het eindresultaat en hoopt dat anderen dit ook zijn, wanneer ze het album beluisteren. "Want dat is de reden waarom ik muziek maak. Ik hoef niet rijk of beroemd te worden. Ik hoop alleen dat mensen mijn muziek mooi vinden en dat ze een kaartje kopen als ik ergens optreedt, omdat ze er graag bij willen zijn."