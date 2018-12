Record aantal loten verkocht na overlijden clubicoon AV '56 uit Goes

Doel

Paul Pieters leefde voor zijn vereniging waarvan hij al meer dan 50 jaar lid was. Hij overleed onverwachts. In de week voor zijn overlijden was hij nog druk bezig met de verspreiding van de boekjes waarmee de jeugdleden op pad moesten, vertelt dochter Marieke Pieters. 'Hij sprak de jeugd persoonlijk aan, bestelde extra boekjes en zorgde dat iedereen enthousiast was. Zijn doel was om 750 loten te verkopen.'

Clubkas

De Grote Clubactie geeft verenigingen de kans om geld binnen te halen. Vooral de jeugdleden gaan langs de deuren met het verzoek om een lot te kopen. In Zeeland is in 2018 voor 242.385 euro aan loten verkocht. Van elk lot vloeit 80 procent in de clubkas. Voor AV'56 levert de recordverkoop 3000 euro op.

Grote Paul actie

Volgens Anneke Pieters, de vrouw van Paul, is het succes van de actie compleet te danken aan AV'56. 'Na Paul zijn dood besloot de vereniging om de Grote Clubactie om te dopen tot de Grote Paul actie. Het scheelt maar twee letters.' De inzet van de leden heeft de familie van Paul Pieters diep geraakt. 'Het is echt buitengewoon. Het is een eerbetoon aan Paul. Want de club was van Paul en Paul was de club.'