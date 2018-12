Vlissingse wijkagenten infiltreren in chatgroep na beledigingen (foto: ANP)

Vlissingse wijkagenten hebben geïnfiltreerd in een chatgroep op Instagram waar de agenten naar eigen zeggen digitaal flink beledigd werden.

Na wat speur- en zoekwerk, schrijven de agenten op Instagram, werden agenten zelf onderdeel van de chatgroep en konden ze de gegevens van een persoon uit die groep achterhalen via sociale media. Vervolgens werd met die persoon in zijn woning in het bijzijn van zijn ouders een gesprek gevoerd.

Ontoelaatbaar gedrag

"Wij zien dit niet door de vingers en er wordt hoe dan ook opgetreden tegen dit ontoelaatbare gedrag", schrijven de agenten. En: "Meerdere bezoeken en dus gesprekken zullen de komende dagen volgen. Het is #kansloos, maar zeker ook volkomen #zinloos en getuige van zeer weinig dan wel geen #respect!"