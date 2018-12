Zeeland wordt wakker: Vermist jacht, Isabel Provoost en record

archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Op de Noordzee tussen Renesse en Ouddorp is gisteren een grote zoekactie op touw gezet vanwege een vermist zeiljacht met mogelijk vijf personen aan boord. Die zoektocht bleek tevergeefs. Rond 22.15 liet de Kustwacht weten dat de zoekactie werd gestaakt. Er werd niets gevonden, ook niet op radarbeelden. Volgens Ron Corstanje van de Kustwacht kan het zijn dat het schip in zijn geheel is gezonken, maar ook een nep melding wordt niet uitgesloten, vertelde hij op NPO Radio 1.

Grote Clubactie wordt Grote Paul actie

Atletiekvereniging AV '56 heeft een recordaantal loten verkocht bij de Grote Clubactie, die dit jaar de Grote Paul actie werd genoemd. Jarenlang was Paul Pieters (66) de drijvende kracht achter de verkoop van de loten bij de vereniging, tot hij afgelopen september overleed. Voor de vereniging levert de verkoop 3.000 euro op.

Het gaat erg goed met Isabel Provoost. De uit Middelburg afkomstige zangeres, die twee jaar geleden nog tweede werd in The Voice of Holland, treedt regelmatig op en is druk bezig met de laatste voorbereidingen voor haar nieuwe theatershow 'This is Me'.

Weer

Deze ochtend hebben we te maken met regen, regen en nog eens regen. De zone met buien verlaat pas na de ochtend de provincie. Aan zee kan het flink waaien: windkracht 7 of 8. In de middag wordt het droger, maar blijft overwegend grijs. De temperatuur loopt vandaag op tot 12 graden. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.