Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Automobilist gewond na botsing met boom

Bij een eenzijdig ongeluk in Stavenisse is gisteravond een man gewond geraakt. Hij is gewond geraakt en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt HV Zeeland.

De automobilist reed rond 19.45 uur over de Annavosdijk toen hij door onbekende oorzaak van de weg raakte. Het busje kwam tot stilstand tegen een boom en raakte beschadigd. De brandweer werd opgeroepen, omdat de man mogelijk bekneld zou zitten. Hier was geen sprake van: toen de brandweer arriveerde, was het slachtoffer zelf uit zijn auto gekomen. De brandweer heeft nog wel het wegdek schoongespoten en geholpen bij het bergen van het voertuig. Een bergingsbedrijf heeft de bestelbus weggesleept. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.