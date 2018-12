Het wordt volgens Provoost een theatershow in huiselijke sfeer, waarbij het publiek haar wat meer persoonlijk leert kennen door de verhalen die ze vertelt. "Natuurlijk maakt mijn avontuur bij The Voice ook deel uit van de theatershow. Daarnaast vertel ik ook persoonlijke verhalen die invloed hebben gehad op mijn zangcarrière."

De verhalen worden afgewisseld met liedjes die bij de verhalen horen en haar gevoel en ontwikkeling omschrijven. Zo zingt ze nummers van onder andere Adele, Pink, Coldplay en Camila Cabello. "Ik hoop het publiek te raken met mijn persoonlijke vertaling van verschillende nummers en een kijkje te geven in mijn leven."

Nadat Isabel al eerder had meegedaan aan The Voice Kids besloot ze twee jaar geleden ook mee te doen aan de volwassen versie van dit programma The Voice of Holland. Ze werd uiteindelijk tweede en dat was het begin van haar zangcarrière. Ze heeft inmiddels met veel artiesten mogen optreden, waaronder BLØF, Trijntje Oosterhuis en Nick & Simon.

Geen moment spijt gehad

Isabel heeft geen moment spijt gehad van haar deelname aan The Voice of Holland. Het heeft haar namelijk erg veel opgeleverd. "Het was een intensieve periode, maar ik heb ervan genoten. Het was een fantastische ervaring. Ik heb zoveel geleerd en zoveel mensen ontmoet. Daarnaast heeft het ook deuren voor me geopend."

Ik heb zelfs mogen optreden voor de koning en koningin. Hoe bijzonder is dat." Isabel Provoost - zangeres

Naast alle optredens en haar nieuwe theatershow, studeert Isabel HBO rechten in Tilburg. Deze opleiding was niet haar eerste keus. Ze heeft in eerste instantie auditie gedaan voor de rockacademie, maar werd afgewezen. Omdat ze al een kamer had in Tilburg en rechten ook wel interessant vond, heeft ze zich voor die studie ingeschreven.

Inmiddels heeft ze haar propedeuse gehaald. "Ik vond het jammer dat ik niet werd aangenomen, maar ben ervan overtuigd dat ik er op deze manier ook wel kom. En nu volg ik ook nog eens een opleiding waar ik eventueel in de toekomst nog wat mee kan."

Zangcarrière

Ondanks haar studie richt Isabel zich vooral op haar zangcarrière. Ze treedt bijna elke week op en sinds een aantal weken is haar eerste single 'Without You' uit. Deze single moet uiteindelijk leiden tot een compleet album. "Kijk, ik vind rechten heel erg leuk, maar als ik moet kiezen tussen een toga en een glitterjurk, dan is de keuze niet zo moeilijk, dan ga ik natuurlijk voor die glitterjurk."

Isabel Provoost tijdens een optreden (foto: Sander Stoepker)

De theatershow 'This is Me' is van december 2018 tot en met mei 2019 te zien in verschillende theaters in Nederland. In Zeeland staat ze onder meer in het Scheldetheater in Terneuzen. De show gaat op 22 december in première in de Schouwburg in Middelburg.