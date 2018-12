'Problemen Arduin nog niet voorbij na hulp uit Den Haag'

Het hoofdkantoor van Arduin (foto: Omroep Zeeland)

Gisteren werd bekend dat minister Hugo de Jonge het noodlijdende Arduin eenmalig anderhalf miljoen euro geeft om dit jaar rond te komen. "Het is een prachtig gebaar van de minister om de schouders er tijdelijk extra onder te zetten", zegt de voorzitter van de cliëntenraad. Molenaar geeft wel aan dat het vooralsnog alleen op korte termijn wat lucht geeft. "Voorlopig is het even voldoende, maar voor de langere termijn is er meer nodig."

Molenaar vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de zorg voor een langere periode omhoog gaat. Hij is daarom blij dat Arduin gaat samenwerken met de landelijke zorgorganisatie 's-Heeren Loo. De zorgen zijn daarmee nog niet voorbij voor de cliëntenraad. "Structureel moet er nog een heleboel veranderen, maar er is nu wel perspectief op een goede oplossing."

Arduin kampt al een langere tijd met personeelsproblemen en is ook verschillende keren op de vingers getikt door de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd, omdat de zorg op een aantal locaties ondermaats zou zijn. Begin vorige maand heeft Arduin aan het ministerie van Volksgezondheid laten weten dat ze naast problemen met de kwaliteit van zorg, ook problemen hebben met financiën en het vinden van personeel. Mede door die problemen heeft Arduin samenwerking gezocht met 's Heeren Loo.

