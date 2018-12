Kustwacht gestopt met zoeken naar vermist zeiljacht: geen spoor te bekennen

Daar komt bij dat er geen melding is gedaan van een vermissing. De Kustwacht houdt dan ook rekening met een nepmelding. "Even zo goed kan het zijn dat het jacht met man en muis is vergaan", zegt Korstanje.

"Daar komen we pas de komende dagen achter als er meldingen van vermissingen binnenkomen of een visser iets opvist", gaat hij verder. "Je hebt kans dat we er nooit meer iets van horen, een jacht kan spoorloos verdwijnen."

Noodmelding werd afgebroken

Gisteravond kwam er via de 112-centrale een melding binnen, vertelt Ron Korstanje van de Kustwacht. Dat was een kort telefoongesprek met een Nederlandse man. Na de noodmelding werd het gesprek afgebroken. Daarna is er geen contact meer geweest met de gsm of het schip. De Kustwacht kon wel een redelijke positie-indicatie krijgen, waarop gisteravond besloten werd een zoekactie op te starten.

Die werd na 3,5 uur zoeken gestaakt toen er nog geen enkele aanknopingspunt gevonden werd. Ook vandaag werd er geen spoor - bijvoorbeeld wrakstukken of brandstof - van het jacht gevonden.

