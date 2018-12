Kustwacht zoekt met vliegtuig verder naar opvarenden zeiljacht

Archieffoto: Vliegtuig van de Kustwacht tijdens een zoekactie (foto: Omroep Zeeland)

Vandaag hoopt de Kustwacht met daglicht wel wat te kunnen vinden. Vanuit de lucht wordt naar mogelijke sporen van het zeiljacht gezocht. Dat kunnen wrakstukken zijn, maar ook bijvoorbeeld brandstof dat in zee ligt.

Gisteravond is er via de 112-centrale een melding binnengekomen, vertelt Ron Korstanje van de Kustwacht. Dat was een kort telefoongesprek met een Nederlandse man. Na de noodmelding werd het gesprek afgebroken. Daarna is er geen contact meer geweest met de gsm of het schip. De Kustwacht kon wel een redelijke positie-indicatie krijgen, waarop besloten is een zoekactie op te starten.

Nepmelding?

Hoewel de Kustwacht rekening houdt met een nepmelding, geeft Korstanje ook aan dat het lastig zoeken was in het donker. "In het donker zoeken op zee is een van de moeilijkste dingen die er is. Je moet met lichtbundels schijnen, die al vrij smal zijn. En het is echt pikdonker."

Ron Korstanje: Kustwacht zoekt vandaag met vliegtuig naar opvarenden

