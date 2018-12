Adriaan Nieuwenhuijse van 's-Heer Arendskerke naar De Meeuwen

Trainerscarrousel amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

"Adriaan heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om Arendskerke op een hoger niveau te tillen. En dat heeft zijn vruchten afgewerpt want Arendskerke doet dit seizoen mee voor het kampioenschap. Zou een mooi afscheidscadeau voor hem zijn", zo valt te lezen op de website van de club.

Nieuwenhuijse is sinds het seizoen 2015-2016 actief bij de Bevelandse club. 's-Heer Arendskerke staat momenteel op de gedeelde tweede plaats in de 3e klasse A, op vier punten van koploper Walcheren.

Nieuwenhuijse gaat komende zomer aan de slag bij De Meeuwen in Zoutelande, dat uitkomt in de 1e klasse van het zaterdagvoetbal. Hij is de opvolger van Daan Eikenhout.