Merrow kan nog wel drie cd's vullen

De band bestaat drie jaar. De cd is de uitkomst van een langdurig proces. Ruud: "Eerst ga je kijken welke kant we opgaan, welke muziek gaan we spelen, want folk is een breed genre. Tegen de tijd dat je dat hebt uitgedokterd, ontstaat het idee om eens iets op te nemen. Vervolgens ben je nog anderhalf jaar bezig om de cd te maken."

De vijf bandleden van Merrow komen uit alle hoeken van Zeeland en brengen hun eigen muzikale voorkeuren mee. Ook in de selectie van de nummers. Gabien: "Op de cd staan de nummers die boven komen drijven omdat mensen er vaak naar vragen, of die onszelf heel dierbaar zijn. We hebben het zo gekozen dat ieder van ons er iets mee heeft. Voor mij is dat '1917'. Ik heb het in Ieper gehoord en dat heeft veel indruk gemaakt."

Ruud: "Ik vind zo veel dingen mooi. Elk nummer heeft iets dat ons trekt, wat mij trekt. Ik kan er niet echt eentje uit halen. We hebben zoveel repertoire dat de komende drie cd's al gevuld zijn."

De presentatie is zondagmiddag in Porgy en Bess, Terneuzen. Gabien: "We gaan er een gezellige middag van maken. Muziek maken en de eerste cd uitreiken aan Sjef Hermans. Hij is onze bron geweest. We hebben elkaar ontmoet bij Songs From The Heart [maandelijkse muziekavond in De Spot in Middelburg rond een thema met wisselende muzikanten] en we zijn blijven klitten aan elkaar. Dus Sjef is dé man."

CD-presentatie Merrow

Porgy & Bess (Terneuzen)

zondag 23 december 2018

Aanvang: 15:00 uur

Gabien Lambert en Ruud Eggermont van folkband Merrow vertellen over de debuut-cd.