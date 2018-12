Nog steeds onduidelijkheid over giftige stof in Zeeuwse bruggen

In een oude verflaag van de stationsbrug in Middelburg is chroom-6 gevonden (foto: Hamelink uit Middelburg)

Gedeputeerde Staten laten weten dat bruggen die de laatste jaren gerenoveerd zijn, zoals de Keersluisbrug in Vlissingen en de Draaibrug in Oost-Souburg, in ieder geval niet de giftige stof bevatten. Voor andere provinciale bruggen is niet zeker of alle onderdelen chroomvrij zijn. Bij werkzaamheden aan de bruggen wordt voortaan extra onderzoek uitgevoerd, waarbij 'veiligheid van mens en milieu voorop staat', aldus Gedeputeerde Staten.

Chroom-6 is een giftige, kankerverwekkende en milieugevaarlijke stof. In 2014 werd duidelijk dat in Nederland verschillende defensiemedewerkers tot het einde van de 20e eeuw onbeschermd hebben gewerkt met camouflageverf waarin chroom-6 was verwerkt.

Bij eerdere renovaties zijn de bruggen niet onderzocht op chroom-6, omdat de stof toen 'nog niet in beeld was'. Door de provincie is een meldpunt ingericht voor provinciale medewerkers die ooit aan bruggen hebben gewerkt en mogelijk in aanraking zijn gekomen met de stof. Tot op heden zijn er geen meldingen binnengekomen. Al vroeg PVV-Statenlid Roland de Wit zich eerder deze maand af of het meldpunt wel te vinden is: "Ik heb op het internet gezocht, maar daar is niets te vinden."

De PVV wil weten of medewerkers een schadeclaim bij de provincie neer kunnen leggen, mocht blijken dat zij ziek zijn geworden door aanraking met chroom-6. Gedeputeerde Staten vinden het nog te vroeg om daar een uitspraak over doen, maar melden wel de landelijke ontwikkelingen in de gaten te houden.

