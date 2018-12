Deel dit artikel:













Studenten halen 26.000 euro op voor beweegprogramma van overleden Koen (21)

Dag en nacht hebben studenten van CIOS Goes gesport om geld in te zamelen voor het Prinses Máxima Centrum (PMC) voor kinderoncologie. Vol trots konden ze vanochtend een cheque met een bedrag van ruim 26.000 euro aan Marjolein van Leeuwen (PMC) overhandigen. De actie is mede opgezet voor oud-student Koen Loonen die afgelopen zomer is overleden aan neuroblastoomkanker.

De cheque werd vandaag uitgereikt. (foto: Omroep Zeeland) Koen had als afstudeerproject een beweegprogramma opgesteld voor het PMC. Het was de bedoeling dat Koen het beweegprogramma zelf zou uitvoeren, maar hij overleed kort voordat hij afstudeerde. Het centrum wil alsnog graag aan de slag gaan met het beweegprogramma, maar heeft er zelf niet het benodigde bedrag, 70.000 euro, voor. De ruim 26.000 euro zijn een flinke eerste stap in de goede richting. Het PMC laat weten het beweegprogramma in 2019 op te zetten met de middelen die ze hebben. 'Ontzettend bijzonder dat de school zo achter Koen staat' Ook Koens ouders waren vandaag, zichtbaar geëmotioneerd, aanwezig bij de uitreiking van de cheque. "Ik had de rillingen over mijn lichaam", zei vader Henk. "Ontzettend bijzonder dat de school zo achter Koen staat." Moeder Karin is vooral blij dat het programma van haar zoon een toekomst krijgt in het PMC. Lees ook: Studenten sporten tegen kanker voor 'hun' Koen