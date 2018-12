Oproep aan huisartsen: Pimp je praktijk

Hans Ponten is 35 jaar huisarts. Hij heeft een praktijk in Middelburg en één in Nieuw- en Sint Joosland. Toen hij begon was er nog een overschot aan huisartsen. Ponten kwam vers van de opleiding in Groningen en heeft talloze brieven moeten sturen voordat hij deze praktijk kon overnemen.

116 jonge huisartsen gezocht

Dat is nu wel anders. Het tekort aan jonge huisartsen is groot, in Zeeland zelfs nijpend. Dertig procent van de huisartsen in Zeeland is zestig jaar of ouder. Zij zullen de komende vijf jaar met pensioen gaan. Dat zijn 58 huisartsen. Maar omdat jonge huisartsen niet meer de ouderwetse zware baan van zestig uur in de week zien zitten, zijn per vacature eigenlijk twee tot twee-en-een-half huisartsen nodig. En dus moeten er meer dan 116 huisartsen voor Zeeland worden gevonden.

Volop ondersteuning

Ponten wil nu nog niet stoppen, maar treft wel al voorbereidingen om zijn praktijk aantrekkelijk te maken voor de nieuwe generatie. Zo zijn er zijn twee praktijkondersteuners. Eén die de zorg voor langdurige zieken als bijvoorbeeld diabetici op zich neemt, een ander voor de ggz-zorg (de psychische zorg).

Ook is er een praktijkmanager die de administratie en een deel van het personeelsbeleid regelt. Ponten heeft zijn praktijk dus 'gepimpt' en raadt dat andere oudere huisartsen ook aan. "De jonge huisartsen willen niet meer alleen een praktijk runnen. Een goed team ter ondersteuning van de huisarts wordt steeds meer van belang."

Huisarts Hans Ponten wil binnen een aantal jaren stoppen (foto: Omroep Zeeland)

Ook werk voor partner

Maar, zegt Ponten, met alleen je praktijk moderniseren ben je er niet. Het gaat ook om aandacht voor de partner van de nieuwe huisarts. "De huisartsenopleiding duurt lang, vaak zijn mensen al gesetteld, getrouwd en hebben ze kinderen. Dus ook voor de partner is er aandacht nodig. Wat dat betreft kun je het vergelijken met de discussie rondom de marinierskazerne. Ook daar spelen de wensen van de partners een belangrijke rol."

Er is aandacht voor het groeiend tekort, ook vanuit het overkoepelend orgaan van de huisartsen, de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCO). Die is al eerder dit jaar een campagne begonnen om jonge huisartsen naar Zeeland te trekken. Er komt nu een vervolg, speciaal op social media. Die zal begin volgend jaar beginnen.

Tandje bij

Ook minister Bruins heeft aandacht voor het tekort aan huisartsen en noemt daarbij specifiek Zeeland als één van de probleemgebieden. Hij wil het vak van huisarts aantrekkelijker maken. Bruins: "Ik vind het belangrijk dat huisartsen goed hun werk kunnen doen, met voldoende tijd voor de patiënt. Sinds een aantal jaren leiden we al extra mensen op."

"Ook wordt er geprobeerd de beschikbare opleidingsplekken voor huisartsen goed te spreiden over het land. De ervaren regeldruk en personeelstekorten in de zorg worden aangepakt. Maar er moet echt een tandje bij om de huisartsenzorg goed en toegankelijk te houden voor de toekomst."

Ponten: "We zijn er met zijn allen mee bezig, huisartsen, ZHCO, de provincie. Maar het zal moeilijk worden om voor alle artsen voldoende opvolging te vinden." Stilletjes hoopt hij zelf op zijn eigen zoon die bijna klaar is met de opleiding. "Maar zijn partner is specialist en werkt liever in de Randstad," zegt hij met een voorzichtig lachje.

