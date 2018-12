Vrouw die man met hamer mishandelde moet jaar gevangenis in

Het huiselijk geweld leidde tot onrust bij buren die op dezelfde galerij wonen aan de 's-Heer Hendrikskinderenstraat in Goes. (foto: Omroep Zeeland)

Daarnaast krijgt de vrouw een proeftijd van drie jaar. In die tijd moet ze zich melden bij de reclassering en mag ze niet naar huis van het slachtoffer. De vrouw moet ook nog eens 1250 euro aan het slachtoffer betalen.

Met hamer op hoofd geslagen

De vrouw zou op 8 april meerdere keren met een hamer op het hoofd van de man hebben geslagen. Het slachtoffer heeft daar een gebroken neus en een gescheurd jukbeen aan overgehouden. De man zegt dat hij bang was en spreekt van de ergste woedeaanval ooit van de vrouw. "Ik sla je dood", zou ze gezegd hebben. De verdachte vertelde dat het nooit had mogen gebeuren, maar dat het een reactie was. Hij zou haar met haarlak of deodorant in de ogen hebben gespoten tijdens een ruzie.

Twee weken voor het incident met de hamer zou de vrouw een aardappelmesje in de rug van de man hebben gestoken. Volgens de vrouw wilde de man dat zij hem aftrok. Dat wilde ze niet en stak vervolgens het mesje in zijn rug. "Een speldenprikje", zei de vrouw eerder in de rechtbank over dat incident.

Eerder eiste het Openbaar Ministerie twee jaar gevangenisstraf en een contact- en locatieverbod. De man en vrouw leerden elkaar kennen doordat de man twee keer gebruik had gemaakt van de diensten van de vrouw die als prostituee werkte. Zo raakten ze bevriend. Het mannelijke slachtoffer zegt dat de twee een relatie hadden, maar de vrouw zegt dat dat niet zo is. Ze zou een tijdje bij hem ingewoond hebben toen ze geen onderdak had.

De rechtbank heeft er rekening mee gehouden dat de vrouw al een strafblad had met geweldsincidenten.

