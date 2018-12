Deel dit artikel:













Persoon overleden na val in Krammersluis

Aan de Thoolse kant van de Krammersluizen bij Bruinisse is een persoon in het water gevallen en overleden. Wat er gebeurd is, is nog niet bekend. De persoon heeft ruim een uur in het water gelegen.

(foto: HV Zeeland) De politie meldt dat het om een bedrijfsongeval gaat. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Een traumahelikopter en meerdere brandweervoertuigen werden opgeroepen na het incident. De melding kwam binnen rond 13.15 uur, pas tegen 14.00 uur kon een duikteam van de politie het water in.