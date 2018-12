ZeelandPas stopt wegens te hoge kosten

(foto: VVV Zeeland)

Vorig jaar is de subsidie die de VVV voor de ZeelandPas kreeg teruggebracht. De VVV heeft geprobeerd om de pas rendabel te maken, maar dit is niet gelukt. Het toeristisch bureau wil de ZeelandPas voortzetten in digitale vorm. Met de app moet het product makkelijker bereikbaar worden voor de consument. Economische Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme, de provincie en de dertien Zeeuwse gemeenten gaan samenwerken om de digitale ZeelandPas te behouden.

Gebruikers van de ZeelandPas krijgen korting op uitjes en mogen op sommige plekken gratis met de bus reizen. De ZeelandPas heeft ongeveer 280 acties en wordt op 120 plaatsen verkocht. De oude passen zijn nog te gebruiken tot 1 maart volgend jaar.

