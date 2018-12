Deel dit artikel:













Hennepkwekerij ontdekt in loods Middelburg

In een loods aan de Ampèreweg in Middelburg is gisteravond een hennepkwekerij in aanbouw gevonden. Een 56-jarige man uit Aardenburg is aangehouden.

Hennep (foto: OZ) Surveillerende agenten zagen rond 21.35 uur licht branden in de loods aan de Ampèreweg. Omdat er eerder beslag is gelegd op de loods door de aanwezigheid van een growshop, klopten de agenten aan. De verdachte deed open, waarna de agenten een henneplucht roken. Eenmaal binnen zagen ze dat er een hennepkwekerij werd opgebouwd. De door agenten opgeroepen rechter-commissaris heeft de loods doorzocht. Alle spullen die voor de opbouw van de hennepkwekerij werden gebruikt zijn in beslag genomen. De verdachte is meegenomen voor verhoor.